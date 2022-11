Pedofilia: don Di Noto (Meter) dopo incontro con responsabili Polizia postale e Centro sicurezza cibernetica Catania, “lavorare in sinergia senza abbassare guardia”

Foto ufficio stampa Meter

Il direttore della Polizia postale Ivano Gabrielli e il dirigente del Centro operativo sicurezza cibernetica di Catania, Marcello La Bella, hanno incontrato il presidente dell’Associazione Meter don Fortunato Di Noto. Nel corso dell’incontro, si legge in un comunicato dell’associazione, “il direttore Gabrielli ha ringraziato don Fortunato Di Noto per il costante impegno a tutela dei minori. È stata inoltre rafforzata la preziosa collaborazione tra Polizia postale e Meter per il contrasto alla pedopornografia online”.

“L’incontro di questa mattina – il commento di don Di Noto – sigilla l’impegno che da sempre non è mai venuto a mancare tra Meter e la Polizia postale italiana. Nella lotta alla pedopornografia non bisogna mai abbassare l’attenzione, è necessario lavorare in sinergia con le istituzioni, per contrastarla, attraverso l’informazione e la formazione”.