Papa Francesco: nomina mons. Marco Salvi vescovo di Civita Castellana

Il Papa ha accettato la rinuncia al governo pastorale della diocesi di Civita Castellana presentata da mons. Romano Rossi e ha nominato vescovo della diocesi di Civita Castellana mons. Marco Salvi, finora vescovo titolare di Termini Imerese ed ausiliare dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Salvi è nato il 4 aprile 1954 a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Nel 1979 si è laureato in Architettura e Ingegneria civile presso l’Università di Firenze. Dopo aver ottenuto il Baccellierato in Teologia nel Seminario-Facoltà Teologica di Firenze, è stato ordinato presbitero il 28 maggio 1983 per la diocesi di Arezzo. Ha svolto i seguenti incarichi: ministero pastorale in diverse parrocchie; architetto-ingegnere per la ristrutturazione di edifici sacri; insegnante di religione e storia dell’arte; parroco di Galbino in Anghiari (1983-1984) e di Tavernelle in Anghiari (1984-1999); proposto della parrocchia S. Bartolomeo in Anghiari (1999-2019); rettore del Santuario della Madonna del Carmine e coordinatore dell’unità pastorale. Dal 1993 al 2003, è stato presidente dell’Istituto diocesano per il Sostentamento del clero della diocesi di Arezzo. Il 15 febbraio 2019 è stato eletto vescovo titolare di Termini Imerese ed ausiliare dell’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve, ricevendo la consacrazione episcopale il 31 marzo successivo. È segretario della Conferenza episcopale umbra.