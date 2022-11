“Esprimo la più forte e sentita solidarietà a Giorgia Meloni per un atto di violenza politica gravissimo e inaccettabile, da respingere con fermezza. Qualcuno non conosce la democrazia e vorrebbe riportare indietro le lancette della storia”. Così il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, condanna l’episodio di ieri sera quando un manichino con le fattezze del presidente del Consiglio è stato appeso a testa in giù durante una manifestazione contro il governo.