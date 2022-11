Cop27: Unicef, Earth Day e Iaia Italia lanciano una pubblicazione per promuovere le idee e le soluzioni dei giovani sui cambiamenti climatici

In occasione della Cop27, Unicef Italia, Earth Day Italia e Iaia Italia hanno realizzato la pubblicazione “Q Hack 4.0/Call 4 Earth – L’azione dei giovani per Cop27” – in doppia versione, in italiano e in inglese – con l’obiettivo di “ispirare i rappresentanti e decisori politici riuniti a Sharm-el-Sheik per i negoziati sul clima”. “Negli ultimi anni bambine, bambini e giovani hanno svolto un ruolo rinnovativo nel favorire un nuovo pensiero globale e nel chiedere giustizia climatica attraverso proteste, attivismo e impegno nella lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, le loro voci non sono ancora prese nella dovuta considerazione nella normativa, nelle politiche e nei programmi per contrastare i cambiamenti climatici. È importante ascoltarli perché saranno proprio i giovani di oggi a ereditare il mondo che sapremo lasciargli domani”, spiega un comunicato. La pubblicazione propone 6 idee elaborate dai gruppi formati dai 100 giovani riuniti gli scorsi 15 e 16 ottobre all’Hackathon “Q Hack4.0 Call for Earth” realizzato dall’Unicef Italia. I 6 progetti elaborati dai gruppi di ragazzi riguardano: “Le geo-cronache di Narni – La transizione energetica attraverso l’installazione di impianti geotermici”; “Mantua Green – L’incentivazione del sistema geotermico e della mobilità sostenibile”; “E-boats ‘Salpiamo Mantova’ – Un sistema di trasporti alternativo”; “Verde sospeso – Messa in posa del verde pubblico”; “Depuriamo il mare – Dal metano libero all’energia da biogas per alimentare la depurazione”; “Medicus curat, natura sanat – Monitoraggio e riduzione delle emissioni di metano da allevamenti intensivi”. Qui la pubblicazione in italiano.