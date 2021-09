Scout: Masci, da domani al 12 settembre il Sinodo dei Magister a Roma

Venerdì 10 settembre (fino al 12), a Roma, con l’intervento introduttivo del presidente Massimiliano Costa si apre “Magister in Sinodo”, l’incontro nazionale del Masci (il Movimento adulti scout cattolici italiani) dove si confronteranno i Magister, i coordinatori delle circa 400 comunità del Movimento che conta oggi oltre 6mila aderenti. Con l’hashtag #mascifuturo, si legge in un comunicato, “intendiamo comunicare ai nostri fratelli il percorso intrapreso per riprogettare il Movimento da qui al 2030, in vista di un’organizzazione di adulti sempre più impegnata nella società e nella Chiesa”. Quattro i fili conduttori: consapevolezza e riattualizzazione dei principi cristiani e scout del Movimento; aggiornamento della proposta di educazione permanente aperta a tutti gli adulti di buona volontà; rilancio dell’impegno di servizio e di proposta del Masci nella società e nella Chiesa sotto il segno della generatività; uno sguardo al futuro che ci aspetta. Tra i relatori Luciano Manicardi (priore della Comunità monastica di Bose), il sociologo Mauro Magatti e Marco Tarquinio (direttore di Avvenire); in programma anche diverse tavole rotonde tra personalità, anche interne al Masci, che hanno assunto in passato incarichi rilevanti nello scautismo cattolico giovanile (Francesca Loporcaro, Agostino Migone, Ignazio Ganga) sul tema dell’applicazione nella vita adulta di oggi dei valori e dei principi della legge scout, con riguardo agli ambiti personale e sociale, professionale e politico. Sono previste anche le presentazioni di nuove proposte sull’educazione degli adulti nelle Comunità Masci, secondo un’impostazione pedagogica che vede l’autoeducazione come un processo di rilettura delle proprie esperienze di vita alla ricerca del senso (inteso come significato e direzione). La relazione conclusiva sarà affidata al fisico Roberto Battiston, già presidente dell’Agenzia Spaziale italiana, che illustra alcune tendenze tecnologiche, economiche e sociali che si svilupperanno nel prossimo futuro, allo scopo di supportare il Movimento nella sua progettazione dell’attività nei successivi dieci anni. L’incontro, che non sarà aperto al pubblico, potrà essere seguito, nei suoi momenti apicali, in diretta sul canale YouTube e sul sito.