Musica: domani il pianista jazz Danilo Rea “rivisita” Mascagni

Continua il “viaggio” della seconda edizione del Mascagni Festival, partito il 25 luglio e che si concluderà il 16 settembre a Livorno con il concerto della Banda della Polizia di Stato. Per il secondo anno, l’iniziativa “Estate all’Italiana Festival“, partita il 4 luglio fino al 23 settembre metterà a disposizione, gratuitamente, in streaming live e on demand sul canale Vimeo di italiana, un ricco palinsesto dedicato alla cultura e agli spettacoli live. Domani lo spazio sarà dedicato al Mascagni Festival con il concerto del pianista jazz Danilo Rea. “Siamo onorati di partecipare alla prestigiosa rassegna promossa da Italia Festival ed il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale”, commenta il direttore artistico del Mascagni Festival, Marco Voleri: “E’ di certo una grande occasione per valorizzare il lavoro che è stato svolto dai festival più prestigiosi del nostro Paese, utilizzando come veicolo lo strumento dello streaming potranno arrivare in ogni angolo del mondo con le note del maestro Rea, che ha sapientemente rivisitato alcune composizioni mascagnane. Il Mascagni Festival esiste da due edizioni, siamo all’inizio di un percorso teso alla valorizzazione della figura di questo grande compositore e direttore d’ orchestra. La risposta del pubblico e l’interesse di partner internazionali ci fa capire l’importanza della riscoperta di un artista che ha fatto tendenza nel corso della sua vita”.