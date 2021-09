Viaggio a Budapest e in Slovacchia: Bruni, “in Slovacchia l’incontro con la comunità rom più numerosa”

Dodici discorsi, di cui 3 a Budapest e 9 in Slovacchia, tutti pronunciati in italiano. Questi, in cifre, i “numeri” del 34° viaggio apostolico di Papa Francesco, dal 12 al 15 settembre, che tra i momenti salienti avrà anche l’incontro con la comunità Rom, nel pomeriggio del 14 settembre a a Kosice, dopo la Divina Liturgia presieduta dal Santo Padre al mattino, a Presov. “Kosic – ha sottolineato il direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, nel briefing di oggi in sala stampa vaticana – è la seconda città della Slovacchia, con una presenza significativa di Roma”. Quello in cui si recherà il Papa è il quartiere con la più alta presenza di Roma in tutta la Slovacchia, dove i Salesiani sono presenti dal 2008. E proprio nel piazzale antistante del centro salesiano si svolgerà l’incontro con i Rom: Francesco sarà accolto dal direttore del Centro, da tre confratelli e da due bambini rom. Una famiglia di Rom porterà la sua testimonianza al Papa. Alle 16.30, nello stadio di Kosic, l’incontro con i giovani, altro momento molto caro a Francesco in tutti i suoi viaggi internazionali.