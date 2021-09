Coronavirus Covid-19: Ricciardi, “in 3 mesi raddoppieranno casi nel mondo per delta. Su vaccini siamo tra i primi ma occorre vaccinazione globale”

“In materia di vaccinazione anti-Covid abbiamo fatto un recupero enorme: siamo tra i primi al mondo. Le forze politiche e i media dovrebbero contribuire allo sforzo del governo”: lo ha detto questa sera Walter Ricciardi, ordinario di Igiene generale e applicata all’Università Cattolica e presidente della World Federation of Public Health Associations (Wfpha), intervenendo al webinar “La gestione del rientro a scuola e le priorità per i giovani” promosso dall’Alta scuola di economia e management dei sistemi sanitari dell’Università’ Cattolica (Altems). “Nei prossimi tre mesi – ha messo in guardia l’esperto – a causa della variante Delta raddoppieremo il numero dei casi di Covid nel mondo”. “Per arrivare a 100 milioni di casi nel mondo – ha ricordato – ci abbiamo messo un anno. Per raggiungere i 200 milioni ci abbiamo impiegato 6 mesi. Per arrivare a 400 milioni di casi, con questa variante, ci metteremo 3 mesi. Se non vacciniamo progressivamente la popolazione di tutto il mondo ci sarà un enorme carico di sofferenza e di morte”.