Diocesi: Prato, da domani la Festa del Volontariato della Misericordia di Iolo

Torna la Festa del Volontariato a Iolo in piazza della Pieve promossa dalla locale Misericordia. Tre giorni dedicati al gusto, al divertimento e alla sensibilizzazione sull’impegno della Confraternita. Da venerdì 10 a domenica 12 settembre, si va dalla Sagra del Cacciucco, al fritto di mare, per finire con la serata “A tutta Griglia”. Il ricavato va a sostegno delle attività della Misercordia di Iolo, che quest’anno celebra i 100 anni dalla fondazione e vanta circa 85 volontari attivi, 700 iscritti, ben 3 ambulanze e 8 mezzi attrezzati. La confraternita inoltre ha un punto prelievi Usl e fa servizi sociali, di emergenza 118 con ambulanza, di assistenza sanitaria alle manifestazioni, di protezione civile ed ha un gruppo donatori di sangue Fratres. In base alle normative vigenti è necessario il Green Pass. Info: 0574-620878