Salute: Aifa, il 15 settembre presentazione online del primo Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche

Verrà presentato il 15 settembre alle 10 dall’Agenzia italiana del farmaco-Aifa, con diretta streaming sul suo canale YouTube istituzionale, il primo “Atlante delle disuguaglianze sociali nell’uso dei farmaci per la cura delle principali malattie croniche”. Obiettivo della pubblicazione, spiegano i promotori, “confrontare e descrivere l’uso dei farmaci prescritti per le principali patologie croniche in Italia tra gruppi di popolazione con livelli diversi di posizione socioeconomica, misurata attraverso un indice di deprivazione che tiene conto di diversi fattori quali istruzione, disoccupazione, composizione del nucleo familiare, densità e condizione abitativa”.

Dopo l’introduzione del direttore generale Nicola Magrini interverranno fra gli altri Michael Marmot (University College London) su “Social Inequalities drive Health Inequalities”; Serena Perna (Aifa) su “Misurare l’effetto della deprivazione per tutti i comuni italiani sui principali indicatori di farmaco-utilizzazione”. Nera Agabiti (Dipartimento di epidemiologia del Servizio sanitario regionale Lazio) illustrerà i principali risultati dell’indagine. A seguire una discussione con Giuseppe Costa (Università di Torino); Nerina Dirindin (Università di Torino); Alessio Petrelli (Inmp- Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà). A tracciare conclusione e prospettive future Francesco Trotta (Aifa).