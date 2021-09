Unitalsi Lombardia: Radio Mater, il 12 settembre incontro su “preti anziani e ammalati, un dono da custodire”

Con il mese di settembre torna a risuonare su Radio Mater la sigla “Treni bianchi” che apre l’appuntamento via etere a cura dell’Unitalsi Lombarda “Per Maria a Gesù”, una trasmissione mariana di fede e testimonianza curata da Adriano Muschiato e condotta da Vittore De Carli. Nella puntata di domenica 12 settembre (ore 18.15) il filo conduttore sarà “Unitalsi: preti anziani e ammalati, un dono da custodire”. Lo spunto è la giornata speciale che quest’anno, nonostante la pandemia, i sacerdoti anziani e ammalati delle diocesi lombarde potranno vivere giovedì 16 settembre al Santuario della Madonna di Caravaggio. L’iniziativa, organizzata dall’Unitalsi Lombarda in collaborazione con la Conferenza episcopale lombarda, è alla sua settima edizione. A parlare di questa giornata di preghiera e di fraternità con i sacerdoti anziani e ammalati è stato chiamato monsignor Paolo Martinelli, vescovo ausiliare dell’arcidiocesi di Milano. Il secondo ospite della trasmissione sarà don Maurizio Lucini, assistente Unitalsi della sottosezione di Cremona. Don Lucini racconterà anche la recente esperienza a Loreto come responsabile spirituale del pellegrinaggio.

Sui prossimi pellegrinaggi interverrà l’ultimo ospite della trasmissione, Marco Maggi, consigliere regionale dell’Unitalsi che illustrerà le attività che la Sezione Lombarda sta promuovendo per i prossimi mesi e in particolare i prossimi tre pellegrinaggi in programma per Lourdes e Loreto tra settembre e ottobre. Sarà anche l’occasione per scoprire il programma del pellegrinaggio diocesano in programma dal 21 al 24 settembre, con l’arcivescovo di Milano Mario Delpini, in occasione del centenario della Sezione Lombarda e dei cento anni dalla morte del cardinal Ferrari.

Al momento per la zona di Milano e provincia Radio Mater può essere ascoltata in streaming (www.radiomater.org) o tramite App (su Play store). Sul digitale terrestre è al canale 850 (oppure 705), Satellite Hot Dird 13° est.