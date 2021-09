Conferenza episcopale umbra: oggi la Giornata di santificazione sacerdotale

Si è svolta oggi, presso il Pontificio Seminario Umbro “Pio XI” di Assisi, la “Giornata di santificazione sacerdotale” promossa dalla Conferenza episcopale umbra. Circa 200 – informa la diocesi – i presbiteri che si sono ritrovati insieme ai vescovi dell’Umbria per riflettere sul tema della vocazione, in particolare al ministero ordinato, guidati dal padre gesuita Jean-Paul Hernandez, teologo e docente presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale di Napoli e la Facoltà di Storia e Beni Culturali dell’Università Gregoriana a Roma. Presenti i presbiteri ordinati di recente, quelli che diventeranno diaconi nei prossimi giorni e poi sacerdoti, membri di ordini religiosi, preti con 70 anni di Messa e seminaristi. È stato l’arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Ceu, mons. Renato Boccardo, ad aprire la giornata: “La nostra Regione – ha osservato – è tra i fanalini di coda a livello nazionale per numero di seminaristi (ad oggi, nel quinquennio di studi, sono solo 12, ndr). Dobbiamo chiederci: come mai questa terra ricca di santità non è più in grado di generare dei preti? Siamo tutti chiamati a fare un esame di coscienza e ad impegnarci con maggiore slancio nella pastorale vocazionale. Una Chiesa che non genera tra i suoi figli risposte alla chiamata di Dio è in qualche modo malata”. Padre Hernandez, soffermandosi sul rapporto giovani-vocazione, ha evidenziato: “Dobbiamo aiutarli a scegliere la via dove incontrano maggiormente il Signore, quindi accompagnarli spiritualmente”.