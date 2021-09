Svizzera: due professionisti alla guida della Commissione di esperti “Abusi sessuali in ambito ecclesiale”

(Foto: Conferenza episcopale svizzera)

La Conferenza dei vescovi svizzeri ha nominato Karin Iten e Stefan Loppacher co-direttori dell’Ufficio della Commissione di esperti “Abusi sessuali in ambito ecclesiale”, funzione svolta dal 2002 da mons. Joseph Maria Bonnemain, prima della sua nomina a vescovo di Coira. Iten e Loppacher assumeranno questa responsabilità dal 1° ottobre 2021. “Con Karin Iten e Stefan Loppacher – si legge in un comunicato della Conferenza episcopale svizzera diffuso questa mattina – l’Ufficio può contare su due professionisti riconosciuti e preparati”. Lavorano già presso la diocesi di Coira come incaricati della prevenzione. I compiti principali del nuovo Ufficio sono, tra l’altro, “il collegamento e il coordinamento delle misure regionali nell’ambito dell’intervento e della prevenzione dello sfruttamento sessuale nel contesto ecclesiale”. L’Ufficio lavora in collaborazione con la Conferenza episcopale, “pur essendo indipendente da essa per quanto riguarda il suo ambito di attività”. Karin Iten ha studiato scienze naturali e ambientali a Zurigo, ha un’esperienza pluriennale nella formazione degli adulti, nell’attività di consulenza e nel lavoro di progetto nel settore della prevenzione della violenza. In qualità di direttrice, Karin Iten ha contribuito per undici anni alla gestione di Limita, l’organismo di prevenzione dello sfruttamento sessuale, trasformandolo in un centro di competenza in Svizzera tedesca. Stefan Loppacher ha studiato diritto canonico a Roma. Ha svolto diversi anni di ricerca nell’ambito della procedura penale ecclesiastica e dell’abuso sui minori, pubblicando la sua tesi di dottorato su questo tema. Dal 2017 è giudice presso il Tribunale diocesano della diocesi di Coira a Zurigo.