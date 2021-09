Salute: Ail, per tutto settembre uno spazio di approfondimento e servizio dedicato ai pazienti con leucemie, linfomi, mieloma

L’Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma dedica per tutto il mese di settembre uno spazio di approfondimento e di servizio ai pazienti ematologici con cronicità. Materiali informativi, podcast, video, infografiche, testimonianze e interviste a ematologi, psicologici e specialisti di diritti per offrire consigli sulla gestione quotidiana della malattia e fornire informazioni sempre aggiornate sullo stato dell’arte della ricerca e sulle agevolazioni previste, mettendo a disposizione consulenze gratuite a chiunque si trovi ad affrontare un tumore ematologico.

Settembre è il mese di sensibilizzazione sui tumori del sangue e quest’anno Ail – Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma, ha scelto di dedicare un focus ai bisogni di chi convive quotidianamente con un tumore cronico del sangue. Le leucemie, i linfomi e il mieloma sono malattie ematologiche molto diverse tra loro, con prognosi e percorsi di cura che differiscono a volte in maniera radicale. La ricerca e le cure viaggiano ancora spesso a velocità differenti a seconda della specifica neoplasia, ma grazie ai progressi degli ultimi anni, terapie sempre più efficaci e ben tollerate, oggi molte patologie si possono cronicizzare, con un notevole aumento della durata e della qualità di vita dei pazienti.

Gli approfondimenti e i servizi pensati da Ail per raccontare la realtà di chi vive con i tumori cronici del sangue si concentrano su tre patologie: leucemia mieloide cronica, leucemia linfatica cronica, mieloma multiplo.

Nell’ambiente multimediale creato ad hoc e disponibile su ail.it e su pazienti.ail.it è possibile, per ogni patologia, fruire di contenuti interessanti e utili per i pazienti e i loro caregiver, e importanti per l’opinione pubblica per capire cosa significa convivere con un tumore cronico del sangue.