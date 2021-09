Diocesi: Sassari, prosegue l’accoglienza delle famiglie provenienti dall’Afghanistan

Prosegue l’accoglienza delle famiglie provenienti dall’Afghanistan, ospitate a Sassari nella casa delle suore Figlie della Carità. Mentre viene organizzata nel miglior modo possibile la convivenza e l’utilizzo della casa, che sta avvenendo nella massima collaborazione di tutte le persone, l’arcidiocesi informa che “si sta provvedendo a soddisfare i bisogni più urgenti di carattere personale e sanitario. In questi giorni l’impegno principale riguarda la sistemazione di tutta la complessa documentazione personale, necessaria per il permesso di soggiorno, la libera circolazione dei profughi sul territorio e l’assistenza sanitaria. Si stanno inoltre attivando gli ingressi scolastici per tutti i bambini e i ragazzi. Nel frattempo procede l’organizzazione dei volontari che si occuperanno dell’animazione e degli accompagnamenti. Per favorire un clima di serenità, sicurezza e riservatezza, sarà consentito l’accesso nella struttura solo alle persone autorizzate con apposito documento”. Chiunque desiderasse sostenere il progetto di accoglienza, ricorda l’arcidiocesi, può farlo attraverso la Caritas diocesana.