Azione Cattolica: tornano le “Conversazioni a Spello”. Prossimità e fraternità per ripensare Chiesa e società

Tornano le “Conversazioni a Spello”: l’appuntamento culturale promosso dall’Azione cattolica italiana e dall’Amministrazione comunale della cittadina umbra è previsto per sabato 11 settembre (ore 16) nel chiostro di Casa San Girolamo. L’iniziativa era stata interrotta nel 2020 causa pandemia. Tema delle Conversazioni 2021 è “Un alfabeto nuovo per la città”.

A partire dall’enciclica Fratelli tutti e dal discorso di Papa Francesco al Consiglio nazionale dell’Ac (udienza del 30 aprile 2021) “ci si confronterà sui temi della prossimità e della fraternità e si rifletterà sul modo in cui possiamo rispondere all’appello di Papa Bergoglio a ripensare insieme la Chiesa e la società”. L’intento è anche di “elaborare una riflessione di metodo su come sia possibile impegnarsi per la costruzione di un alfabeto comune per la nostra società, individuando quali potrebbero essere le parole-chiave da proporre in questo tempo di pandemia e smarrimento, partendo dal rapporto tra ecologia ed economia, tra ambiente e lavoro, tra crisi ambientale e crisi sociale”. L’Ac si propone inoltre di offrire un contributo nell’ambito del lavoro preparatorio a “Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro e futuro. #tuttoèconnesso”, la 49ma Settimana sociale dei cattolici italiani (Taranto 21-24 ottobre).

Il programma prevede alle ore 16 l’apertura della casa e accoglienza; alle ore 17 la preghiera sulla tomba di Carlo Carretto; alle ore 17.30 il saluto di Moreno Landrini (sindaco di Spello); alle ore 17.40 il dialogo con Alessandro Maggioni (presidente federazione Habitat di Confcooperative) e Giuseppe Notarstefano (presidente nazionale dell’Ac), moderato da Pina De Simone (direttrice di “Dialoghi”, il trimestrale culturale dell’Ac); alle ore 19 il concerto “Shtetl!” realizzato dal gruppo musicale Mishkalé.