Mostra del cinema: oggi la presentazione del documentario “Mondo giusto”

In occasione della 78. Mostra Internazionale di Arte Cinematografica, oggi alle ore 16.30 presso la sede della Fondazione Ente dello Spettacolo (Sala Tropicana) verrà presentato il documentario “Mondo Giusto”. Prodotto da FEdS e realizzato da Respiro Produzioni, il film per la regia di Manuele Mandolesi è stato realizzato in occasione dei 50 anni di fondazione dell’Ong di Lecco Mondo Giusto e a 26 anni dalla strage del 1995 nel parco del Virunga (ex Zaire) in cui persero la vita quattro volontari e due figli piccoli di uno di loro. All’evento – informano i promotri – interverranno: Manuele Mandolesi, regista; Chiara Pelizzoni, giornalista di “Famiglia Cristiana” e direzione artistica del documentario per conto di FEdS; Lucia Bressan, infermiera e volontaria storica di AMG. Modera mons. Davide Milani, presidente FEdS. L’evento si può seguire in diretta streaming sulla pagina Facebook della Fondazione. “Siamo nella fase di montaggio del documentario e più guardo il girato più mi accorgo di quanto sia forte la motivazione che spinge i volontari ad aiutare il prossimo”, commenta il regista: “Non è certo facile sintetizzare in poco più di 50 minuti un’attività che va avanti da 50 anni, un percorso che ha cambiato e sta cambiando la vita di tante persone, ma cercheremo di raccontarlo nel miglior modo possibile”. Attraverso la testimonianza dei volontari di Mondo Giusto verrà ripercorsa la storia dell’Associazione, il dolore dell’attentato – avvenuto nello stesso parco dei gorilla di Virongo dove è stato ucciso a febbraio l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, l’agente di scorta, Vittorio Iacovacci, e il loro autista – per guardare, anche concretamente con i contributi che arriveranno dall’Africa, alla bellezza del fare il bene e a che cosa ha generato tanto amore.