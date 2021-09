Brindisi: la Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare. Pucciarelli (Sottosegretario), “onorare la nostra storia e mantenere viva la memoria”

“Il nostro desiderio è quello di salvaguardare e onorare la nostra storia e di mantenere viva la memoria di quanti – noti modelli di virtù o ‘semplici’ eroi silenti del quotidiano – hanno dato la propria vita al servizio della Patria o di un impegno lavorativo legato al mare”. Sono queste le parole del sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli, nel corso del suo intervento in occasione della 78esima Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare, svoltasi a Brindisi questa mattina al monumento nazionale al Marinaio d’Italia. “Siamo profondamente riconoscenti ai Marinai con ‘le stellette’ caduti e dispersi nel corso di eventi bellici o delle moderne operazioni di proiezione per la stabilità e sicurezza. Stesso sentimento rivolgiamo agli uomini di mare deceduti nell’assolvimento delle loro funzioni quotidiane in quella dimensione marittima a cui il nostro Paese è da sempre così profondamente e intimamente legato”. Il sottosegretario Pucciarelli, ha inoltre ricordato l’importanza del contributo dei marinai nel continuare ad offrire i servizi essenziali e nel contenimento e contrasto della pandemia di Covid-19, rinnovando la sua vicinanza a chi ha sofferto a causa della stessa, ringraziando gli operatori del sistema economico imprenditoriale legato alla dimensione marittima, e definendo i marinai e a tutte le Forze armate “attenti custodi della nostra Costituzione e primi testimoni della volontà di pace e solidarietà di tutti gli italiani, in Patria e nel mondo”.