Giornalismo: Corecom Lazio, lunedì 13 settembre scade il termine per partecipare al premio ispirato all’enciclica “Fratelli tutti” del Papa

È in dirittura di arrivo il premio giornalistico ispirato ai contenuti dell’enciclica di Papa Francesco e organizzato dal Corecom Lazio per promuovere la comunicazione delle tematiche sociali nella regione Lazio. Scadrà, infatti, alle alle ore 24 di lunedì 13 settembre il termine per inviare gli elaborati e concorrere nelle diverse categorie previste: quattro per articoli diffusi tramite i canali della carta stampata, web, radio, televisione; una per documentari e cortometraggi multimediali diffusi su almeno due dei canali citati; una riservata a community social o App di servizi destinati alla promozione dell’inclusione sociale. È prevista inoltre una categoria speciale per la progettazione e realizzazione di un sito web che agevoli la comunicazione fra associazioni di volontariato, privati e Istituzioni.

Al vincitore di ognuna delle sei categorie sarà assegnato un premio di 1.000 euro omnicomprensivo, mentre al vincitore della sezione speciale andrà un premio di 4.000 euro. I riconoscimenti saranno assegnati da una giuria che sarà resa pubblica nei prossimi giorni.

Il premio, che ha il patrocinio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), dell’Ordine dei giornalisti del Lazio, della diocesi di Roma e dell’Aiart-Associazione cittadini mediali, è rivolto a giornalisti iscritti all’Odg del Lazio, collaboratori e free lance.

Il regolamento completo è scaricabile dal sito istituzionale del Corecom Lazio.