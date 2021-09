Cinema: Aiart, “La scuola cattolica” film che “induce alla cattolicofobia. Pregiudizio pagato con il finanziamento pubblico”

Il titolo del film “La scuola cattolica” sul massacro del Circeo “induce alla cattolicofobia”. Un “pregiudizio anticattolico pagato con il finanziamento pubblico”. Così Giovanni Baggio, presidente dell’Aiart interviene a proposito della pellicola appena presentata a Venezia e che ha sollevato non poche polemiche e indignazione in rete.

L’Associazione dei cittadini mediali ha ricevuto diversi messaggi contrariati che si possono essere sintetizzati in “offensivo, poco rispettoso della Chiesa Cattolica che induce alla violenza più bieca contro questa istituzione”.

“Chi fa cinema – sottolinea Baggio – ha una responsabilità morale, sociale e politica da rispettare. I tempi cambiano, ma non sono concetti da mettere in naftalina”. Secondo il presidente dell’Aiart è “fondamentale il racconto della storia, ma dal ministro Franceschini ci si aspetterebbe il rispetto delle istituzioni e di tutti i millennials che si troveranno a visionare una storia ‘zoppa’ che dimentica secoli di buone pratiche e insiste ideologicamente su descrizioni volutamente iperboliche”. “È necessario – conclude Baggio – una vera e propria alleanza educativa che impegni famiglia, scuola, associazioni e media nella creazione di una cittadinanza mediale capace di discernimento autentico”.