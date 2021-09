Afghanistan: Di Maio (min. Esteri), “non può tornare ad essere terreno fertile per il terrorismo”

“In Afghanistan, la nomina dei primi membri del governo talebano non può che farci esprimere preoccupazione, vista la presenza di alcuni soggetti già attenzionati dalla comunità internazionale e dai servizi di intelligence per legami con il terrorismo. Ne ho parlato anche ieri alla riunione copresieduta dai colleghi Blinken e Maas”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari estri, in un post su Facebook.

“L’Afghanistan – prosegue il titolare della Farnesina – non può tornare ad essere terreno fertile per il terrorismo, per questo dobbiamo lavorare con i principali attori internazionali e pianificare una strategia condivisa contro la proliferazione di una minaccia che mette a rischio la sicurezza di tutta la comunità internazionale. Ma i talebani devono dimostrare con i fatti, e non solo con i proclami, di essere contro il terrorismo, anche perché dalle prime mosse del nuovo governo questo non si evince, anzi”.