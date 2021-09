Germania: mons. Fürst (media Dbk), “sempre necessaria una ricerca approfondita sulle fonti delle notizie”

Mons. Gebhard Fürst, vescovo di Rottenburg-Stoccarda e presidente della Commissione per i media della Dbk, presenta il messaggio di Papa Francesco “Vieni e vedrai – Comunicare incontrando le persone dove e come si trovano!” in occasione della celebrazione tedesca della 55ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali il prossimo 12 settembre. Con una lettera ai fedeli tedeschi Fürst sottolinea che “una comunicazione di successo si basa sull’incontro con le persone. Stare con le persone, vederle e ascoltarle a volte può essere più convincente di qualsiasi discussione. Ce lo ricorda con forza Papa Francesco con il suo messaggio in occasione della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali, che la Chiesa in Germania celebra domenica prossima”. Per il vescovo l’invito evangelico “Venite e vedrete” richiamato dal Papa “deve essere uno stimolo per ogni forma di espressione comunicativa che voglia essere chiara e onesta. Nella redazione di un quotidiano e anche nel mondo di Internet, nella predicazione quotidiana della Chiesa così come nella comunicazione politica o sociale”. In questo senso, per il prelato “tutti noi ci informiamo quotidianamente online e offline e dipendiamo da un giornalismo affidabile che conosce le sue fonti e il cui bene più grande è la cronaca affidabile e indipendente. Non dobbiamo dimenticare che le informazioni e i messaggi possono essere manipolati, prefabbricati e copiati”. Ecco perché c’è bisogno sempre, da parte del giornalista, di “una ricerca approfondita e dedicata” sulle fonti delle notizie.