Coronavirus Covid-19: Campus Biomedico, 1,4 milioni di test mancati per diagnosi tumore seno. Domenica torna “Bicinrosa”

Nei primi 5 mesi della pandemia non sono stati eseguiti 1,4 milioni di test per diagnosi di tumore al seno. “A causa di milioni di test non effettuati per via della pandemia, abbiamo perso gran parte dei benefici ottenuti in 40 anni di prevenzione del tumore al seno grazie agli screening obbligatori”. A lanciare sulla mancata prevenzione l’allarme è Vittorio Altomare, direttore dell’Unità di senologia del Campus Biomedico di Roma e promotore di “Bicinrosa”, la ciclopedalata non competitiva organizzata dalla Breast Unit del Campus con il patrocinio della Regione Lazio e il supporto di Medtronic per domenica 12 settembre alle 10.30. I primi 5 mesi della pandemia hanno visto in Italia il crollo degli screening per i tumori: 1,4 milioni di esami in meno per la prevenzione rispetto allo stesso periodo del 2019. Ritardi che si traducono in una netta riduzione delle nuove diagnosi di tumore della mammella (-2.099) e del colon-retto (-611) e che potrebbero determinare un aumento della mortalità nei prossimi anni. All’evento di domenica si potrà partecipare con la propria bicicletta o utilizzandone una messa a disposizione dagli organizzatori. Si pedalerà insieme per la prevenzione del tumore al seno e per i corretti stili di vita al grido di “Nessuno perde, tutti vincono!'”. “Bicinrosa è un’occasione per richiamare l’attenzione di donne e uomini sul tema della prevenzione – ricorda Altomare – È fondamentale riuscire a coniugare attività sportiva e corretta alimentazione che, insieme alla prevenzione, sono fondamentali per vincere questa battaglia, ancora più urgente dopo un anno e mezzo di pandemia”. Prevenzione che si fa anche “praticando regolare attività fisica e unendo alla classica passeggiata un po’ di attività sportiva”. Tre gli obiettivi-chiave: controlli continui, sana e corretta alimentazione, e mobilità sostenibile, per ridurre l’inquinamento, causa di un gran numero di tumori.

La Breast Unit Campus Biomedico è uno dei 15 centri di Senologia individuati dalla Regione Lazio: tratta circa 250 casi l’anno, con numeri in crescita, e rappresenta una opportunità di cura e assistenza per il tumore al seno. Centro di riferimento nel Lazio per la diagnosi ed il trattamento del tumore al seno, l’unità permette alla donna di affrontare la patologia con la sicurezza di essere seguita da un team di specialisti dedicati. Ad essa si affianca l’Ambulatorio open di senologia del Campus Biomedico che offre un servizio di diagnosi precoce, senza bisogno di prenotazione e dietro indicazione del medico di famiglia, e una valutazione delle donne con sospetto tumore al seno (da lunedì a giovedì dalle 9 alle 11 scrivendo a senologia@unicampus.it).