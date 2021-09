Diocesi: mons. Savino (Cassano all’Jonio), “il Sinodo è mettersi in ascolto del futuro”

“Il Sinodo deve elaborare una visione pastorale: non c’è mission senza vision, ci vuole una strategia e una tattica”. È quanto ha detto ieri pomeriggio durante l’assemblea diocesana di Reggio Calabria-Bova, mons. Francesco Savino, vescovo di Cassano all’Jonio. Citando don Tonino Bello, il presule ha sottolineato che “non possiamo andare avanti con metodi scontati, con ritmi di puro contenimento, con procedure di facile conservazione. È necessario mettersi in ascolto del futuro” e per questo “il Sinodo è mettersi in ascolto del futuro, partendo dalla realtà che stiamo vivendo, per non cedere ai soliti paradigmi pastorali: si è fatto sempre così”. Per il presule cassanese, “è necessario ribadire il contenuto della Lumen Gentium”, cioè “il superamento della Chiesa intesa come piramide a favore di una visione come poliedro”.