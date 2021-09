Diocesi: Perugia, domani presentazione de “Le opere d’arte raccontano”, in programma l’11 e il 12 settembre con la partecipazione di Barbara Jatta, direttore Musei Vaticani

Si terrà venerdì 10 settembre, alle 11, presso il Museo del capitolo della cattedrale di San Lorenzo in Perugia, la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Le opere d’arte raccontano” in programma l’11 e il 12 settembre con l’intervento, sabato 11, del direttore dei Musei Vaticani Barbara Jatta. Un evento promosso dall’arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve in vista di due importanti anniversari in calendario nel 2023: il cinquecentenario della morte di Pietro Perugino e di Luca Signorelli, due esponenti di primo piano dell’arte rinascimentale che hanno lasciato in Umbria importanti testimonianze del loro operato.

Durante la conferenza stampa verrà illustrato in anteprima il nuovo allestimento della sala del Museo capitolare dedicata alla Pala di Sant’Onofrio del Signorelli. Interverranno il vescovo ausiliare Marco Salvi e i presidenti di Genesi Giuseppe Capaccioni e di Grifolatte Carlo Catanossi che hanno offerto un contributo.

L’arcidiocesi perugino-pievese, volendo valorizzare il grande patrimonio artistico conservato in numerose chiese, cappelle ed oratori presenti nel territorio diocesano, ha istituito, in occasione di questi anniversari, un’apposita commissione e un comitato scientifico per l’elaborazione di progetti e di studi. Per prepararsi in maniera consapevole agli appuntamenti del 2023, la commissione presieduta da mons. Salvi, vescovo ausiliare e delegato dal card. Gualtiero Bassetti per la valorizzazione dei beni culturali diocesani, ha deciso di promuovere una serie di incontri preparatori. Sabato 11 settembre il primo appuntamento alle 17, presso la cattedrale di San Lorenzo dove, dopo i saluti iniziali del cardinale arcivescovo Bassetti, Barbara Jatta, direttore dei Musei Vaticani, terrà una conferenza su “La spiritualità del Perugino, maestro di Raffaello, nelle opere Vaticane”.

Alle ore 21, sempre nella cattedrale di San Lorenzo, lo spettacolo “Mater Gratiae, concerto di voci ai piedi dell’Immagine”. Domenica 12 settembre (ore 10.30) riaprirà il Museo del capitolo con il nuovo allestimento museografico e sarà riconsegnata alla visione della città la Pala di Sant’Onofrio di Luca Signorelli collocata in una sala dedicata.

“La Chiesa ha sempre tradotto il suo messaggio divino nel linguaggio delle forme e delle figure – commenta mons. Salvi – donandoci un patrimonio di beni artistici e culturali che, se adeguatamente comunicato e reso fruibile, può essere una proposta all’umano che soffre e che cerca una direzione nella propria vita”. Per questo motivo “abbiamo iniziato un percorso che costituisca un cammino per la tutela, la salvaguardia, la fruizione, la promozione e valorizzazione dei beni culturali, per rendere il nostro patrimonio occasione di una nuova evangelizzazione aperta al dialogo con tutti”.