America Latina: Celam e Clar danno vita a rete continentale per il Patto educativo globale, si parte da cinque incontri

Il Consiglio episcopale latinoamericano (Celam) e la Confederazione latinoamericana dei religiosi (Clar) sono pronti per dare vita a una rete continentale di organizzazioni ecclesiali per il Patto educativo globale (Peg), rispetto al quale hanno indetto una serie di incontri denominati “Tessere reti per l’istruzione. Il Patto educativo globale in America Latina e Caraibi”.

Si tratta di un esercizio concreto di spirito sinodale, ispirato dall’imminente Assemblea ecclesiale continentale e dal prossimo Sinodo sulla Sinodalità, per rendere visibile la ricchezza delle innumerevoli iniziative a favore dell’educazione e rinnovare l’impegno dello sforzo condiviso dal Peg.

Rodrigo Martínez, coordinatore dei diplomi in Pastorale educativa del Centro Cebitepal del Celam e membro del comitato organizzatore di questo evento, ha annunciato che questa alleanza educativa inizierà a prendere spessore attraverso cinque incontri, dal 16 settembre al 21 ottobre. Sono particolarmente invitate a partecipare le Commissione episcopali per la pastorale educativa di ciascun Paese, le Università, le varie istituzioni educative, la Confederazione interamericana per l’educazione cattolica (Ciec). “L’obiettivo – spiega Martínez – è generare spazi di incontro affinché i diversi attori ecclesiali possano ascoltarsi e dialogare sul patto educativo globale nel contesto dell’America Latina e dei Caraibi”. Inoltre, l’iniziativa si propone di “influenzare e trasformare la realtà educativa del nostro continente”, attraverso un dialogo che generi un metodo e un linguaggio comuni.