Pellegrinaggio nazionale famiglie: Lamezia Terme, al santuario Madonna di Dipodi l’appuntamento per la Calabria

Si terrà sabato prossimo, 11 settembre, al santuario diocesano Madonna di Dipodi Feroleto Antico, a partire dalle 15.30, il 14° Pellegrinaggio nazionale delle famiglie per la famiglia. L’evento di festa e di preghiera – informa la diocesi di Lamezia Terme – si svolgerà in contemporanea in 20 santuari d’Italia e uno in Svizzera, per la Calabria è stato scelta la Madonna di Dipodi, in preparazione del X Incontro mondiale delle famiglie con Papa Francesco previsto a Roma dal 22 al 26 giugno 2022. Celebrerà la messa mons. Giuseppe Schillaci, vescovo di Lamezia Terme. Parteciperanno: mons. Vincenzo Bertolone, arcivescovo di Catanzaro-Squillace e presidente della Conferenza episcopale calabra; mons. Angelo Panzetta, arcivescovo di Crotone-Santa Severina e delegato per la Famiglia e vita della Conferenza episcopale calabra; don Antonio Astorino, rettore del santuario diocesano Madonna di Dipodi; Pietro Fazio, sindaco del Comune di Feroleto Antico; Giuseppe e Silvia Alì, segretario della Commissione per la Famiglia e vita della Conferenza episcopale calabra; Giuliana Sessa, coordinatrice regionale del Rinnovamento nello Spirito Santo; Claudio Venditti, presidente del Forum regionale delle associazioni familiari. “Radunando tre generazioni, nonni, genitori e figli – dichiarano gli organizzatori -, sarà la preghiera del Rosario della Famiglia a incarnare concretamente il bisogno di incontrare il volto gioioso e misericordioso delle nostre famiglie e di una società che deve continuare a credere nel valore provvidenziale dell’amore, specialmente in questa delicatissima fase storica provata dal coronavirus”.