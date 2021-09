Solidarietà: sempre più conosciuto il “Testamento solidale”, lo svela una indagine

Il Testamento solidale, gesto di generosità che offre una risposta ai bisogni più sentiti, per il 73% degli italiani non è più un argomento sconosciuto e misterioso e tra gli over 60 ben l’83% del campione intervistato afferma di conoscere questa nuova forma di donazione: sono le anticipazioni della II edizione della indagine “Gli italiani e la solidarietà ai tempi del Coronavirus” condotta da Walden lab per conto del Comitato Testamento Solidale, che sarà presentata il 13 settembre alle ore 11.00 all’evento on line “Solidarietà, l’anticorpo contro l’indifferenza”. Interverranno: Rossano Bartoli, portavoce del Comitato Testamento solidale e presidente Lega del Filo d’Oro; Gianluca Abbate, consigliere nazionale del Notariato con delega al Terzo settore e al sociale; Paolo Anselmi, presidente Walden Lab; Donatella Marazziti, psichiatra università di Pisa e università Unicamillus Roma; Maria Rita Parsi, psicologa, psicoterapeuta, docente, saggista e scrittrice italiana.