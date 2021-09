Francia: sabato 11 settembre il card. Grech e suor Becquart a Parigi per illustrare ai vescovi il “percorso sinodale”

Al via il cammino sinodale anche in Francia. Sabato 11 settembre i vescovi di Francia riceveranno il card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei vescovi, e suor Nathalie Becquart, sottosegretario del Sinodo dei vescovi. L’incontro – si legge in una nota della Conferenza episcopale francese – si svolgerà nella prospettiva dell’Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi sul tema “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione” organizzata nell’ottobre 2023 a Roma. È stato mons. Eric de Moulins-Beaufort, a nome di tutti i vescovi, a invitare il card. Mario Grech e suor Nathalie Becquart a Parigi, dove presso la sede della Conferenza episcopale francese i due rappresentanti vaticani spiegheranno il “percorso sinodale” così come è stato progettato fino a novembre 2023 e risponderanno alle domande dei vescovi francesi e dei loro delegati. “Questo cammino sinodale, riguardante l’intera Chiesa universale – spiega nella nota la Cef -, sarà celebrato non solo a Roma, ma anche in ogni Chiesa particolare. La prima fase è così vissuta in ogni diocesi; ogni Chiesa particolare è invitata a istituire una consultazione di tutti i fedeli. Questa prima fase sarà seguita da una fase continentale prima della fase universale nell’ottobre 2023”. In Francia, e in tutto il mondo, ogni diocesi inizierà il suo processo sinodale domenica 17 ottobre, data che segnerà anche l’inizio della Settimana missionaria mondiale. Per sostenere e coordinare il processo in Francia è stata costituita un’équipe, sotto la responsabilità di mons. Alexandre Joly, vescovo ausiliare di Rennes. È composta da padre Hugues de Woillemont, segretario generale della Conferenza episcopale di Francia, da Guillaume Houdan, Lucie Lafleur e Agnès Desmazières.