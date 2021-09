Festival Francescano: Bologna, aperte on line le iscrizioni alle attività didattiche per insegnanti e studenti

Dopo la pausa dello scorso anno, tornano le attività per gli insegnanti e per gli studenti promosse nell’ambito della XIII edizione del Festival Francescano, in programma a Bologna, dal 23 al 26 settembre, sul tema “Economia Gentile. Il mondo è di tutti”. Tutte le attività sono gratuite, con prenotazione obbligatoria sul sito www.festivalfrancescano.it, fino al 17 settembre.

Per gli insegnanti, giovedì 23 settembre alle 15 in piazza Maggiore e online si terrà l’incontro “Il prezzo dell’umanità” con Roberto Mancini, professore ordinario di Filosofia teoretica all’Università di Macerata e di Culture della sostenibilità presso l’Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera Italiana a Mendrisio. Con la stessa modalità, alle 16.15, seguirà “Perché l’economia di Francesco non è gentile?” con Luigino Bruni, professore Ordinario di Economia politica e coordinatore del dottorato in Scienze dell’Economia civile all’Università Lumsa di Roma.

Giovedì 23, alle 21 presso il Cinema Bellinzona, sarà proiettato il film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti, che racconta il martirio di don Giovanni Fornasini, del quale verrà celebrato il 26 settembre il rito di beatificazione.

È dedicata alla scuola secondaria di primo grado la presentazione del libro “Sono Francesco” in programma venerdì 24 settembre, alle 10, presso il Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio con gli autori Alberto Pellai e Barbara Tamborini.

Alle 10 di giovedì 23, in piazza Maggiore e online, si terrà l’incontro con il giovane schermidore Matteo Neri, l’imprenditore Marco Piccolo e l’operatore umanitario Gennaro Giudetti. Lo stesso giorno, alla stessa ora, si terrà il workshop online sull’uso razionale delle risorse energetiche, a cura dell’Energy Manager Ivan Lagazzi, con il sostegno di Rekeep. Alle 11.30, in piazza Maggiore e online, si terrà l’incontro con un ex detenuto, in collaborazione con il Centro Poggeschi per il carcere e l’associazione Ne vale la pena.

Venerdì 24 settembre, alle 10 in piazza Maggiore e online, i ragazzi di “Economy of Francesco” dimostreranno che l’economia può essere “cosa per giovani”. Stesse modalità per la tavola rotonda delle 11.30, che focalizzerà l’attenzione su come la pandemia abbia cambiato i rapporti all’interno della famiglia e tra le generazioni.

Domenica 26 settembre, alle 10, in piazza Maggiore e online, il giornalista Federico Taddia e un rappresentante del ministero dell’Istruzione parleranno di scuola e di futuro.