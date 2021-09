Afghanistan: Di Maio (min. Esteri), “il rispetto dei diritti delle donne deve rimanere centrale”

In Afghanistan “il tema del rispetto dei diritti delle donne deve rimanere centrale. In 20 anni sono state fatte conquiste, le donne afghane hanno acquisito dignità e rispetto. Adesso non può sgretolarsi tutto”. Così Luigi Di Maio, ministro degli Affari estri, in un post su Facebook.

“È evidente che – prosegue il titolare della Farnesina – non possono essere condivisi i primi provvedimenti dei talebani, come quello di vietare lo sport alle donne o dividere nelle aule studentesse e studenti con una tenda”. “Sulla base di questo, di sicuro la comunità internazionale non può fare azioni di legittimazione o riconoscimento, serve fermezza e l’Italia non intende fare passi indietro”, aggiunge Di Maio, assicurando che “il nostro impegno è massimo, dobbiamo fare di tutto per aiutare questo popolo”.