Evangelizzazione: mons. Fisichella (Santa Sede), “col digitale cambiamento antropologico, la Chiesa accetti la sfida”

“Siamo ai prodromi di una nuova cultura. Siamo alle prese con una sfida simile a quella che il cristianesimo ha affrontato duemila anni fa”. Lo ha detto mons. Rino Fisichella, presidente del Pontificio consiglio per la Promozione della nuova evangelizzazione, intervenendo al festival della comunicazione di Terrasini, promosso dall’arcidiocesi di Monreale e dall’associazione Così per passione. “Siamo davanti alla cultura digitale – ha aggiunto l’arcivescovo -. La Chiesa non ha capito molto bene questa sfida. Questo non è un cellulare ma è una cultura con cui dobbiamo incontrarci, è un linguaggio nuovo. Ha messo in crisi le categorie con cui abbiamo sempre ragionato: spazio e tempo”.

L’arcivescovo ha poi ribadito la necessità di rapportarsi con gli strumenti tecnologici: “Come si conosce con questi strumenti la verità che rende liberi? Stiamo assistendo a un cambiamento antropologico”. Ricordando che i ventenni sono chiamati “nativi digitali”, mons. Fisichella si è chiesto “qual è il rapporto con la verità in questa nuova cultura”. “Dobbiamo capire di quale senso di libertà parliamo. È un compito della fede aiutare a scoprire la verità. Occorre adesso vivere quell’incontro, entrando in questa nuova cultura con gli strumenti adatti e con il linguaggio con cui bisogna comunicare oggi”.