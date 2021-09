Coronavirus Covid-19: morto il vescovo di Cuauhtémoc Madera, mons. Juan Guillermo López. È il quinto vescovo messicano

È morto ieri, dopo essere stato contagiato dal Covid-19, il vescovo di Cuauhtémoc Madera (Chihuahua, Messico) mons. Juan Guillermo López Soto. Lo riferisce la Conferenza episcopale messicana in un messaggio che esprime condoglianze a familiari, amici e fedeli e preghiera per il riposo eterno della sua anima.

“Chiediamo a Gesù Cristo Buon Pastore che lo accolga, lo accolga e lo ricompensi con il suo Regno, per la sua generosa dedizione pastorale per il bene del popolo affidato, e conforta tutti noi in questa tribolazione con la speranza della vita eterna”, si legge nel documento.

Il presule era stato ricoverato il 30 agosto per il Covid-19 ed è il quinto vescovo messicano a perdere la vita dopo essere stato contagiato dal virus. Nato nel 1947, era stato nominato vescovo di Cuauhtémoc Madera nel 1995 da Giovanni Paolo II.