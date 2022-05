Germania: i giovani cattolici tedeschi “anima” del Katholikentag di Stoccarda

La Federazione della Gioventù cattolica tedesca (Bdkj) è rappresentata con uno degli stand centrali al Katholikentag di Stoccarda: dal 25 al 29 maggio il podio dei giovani cattolici tedeschi sarà uno dei più animati e, come accade in ogni edizione della Giornata dei cattolici tedeschi, tra workshop, tavole rotonde, spettacoli e interviste, e cene solidali, accoglierà ospiti di spicco e colloqui ad alto livello istituzionale e sociale. “Non vediamo l’ora di dare slancio alle questioni socio-politiche a Stoccarda e di tenere sempre d’occhio il punto di vista dei giovani”, afferma il presidente federale del Bdkj Gregor Podschun in un comunicato. Il Bdkj ha organizzato uno dei grandi convegni delle Giornata cattolica. Con “Spazi contestati? Il populismo di destra come sfida della società civile”, venerdì 27 alle 14, dopo un intervento di Andreas Speit, giornalista ed esperto di diritti in Germania, vedrà gli interventi della presidente federale del Bdkj, Lena Bloemacher, Thomas Strobl, ministro degli interni del Baden-Württemberg, mons. Gerhard Feige, vescovo di Magdeburgo e del teologo protestante Stephan Anpalagan, giornalista consulente strategico esperto di politica interna e movimenti di estrema destra. Confronti molto vivaci dovrebbero essere anche quelli intitolati “Occhi aperti per i giovani” di venerdì alle 16.30, con quattro panel di discussione sui temi del cambiamento climatico, dell’impegno internazionale, del lavoro sociale giovanile e delle politiche di pace in relazione alla guerra in Ucraina.