Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Consulta nazionale antiusura, “un pastore con lo sguardo rivolto ai poveri”

La Consulta nazionale antiusura San Giovanni Paolo II esprime “soddisfazione “per la nomina a presidente della Cei del card. Matteo Zuppi.

“La scelta – ha osservare la Consulta in una nota – è caduta su un pastore con lo sguardo rivolto ai poveri. La pandemia e la guerra hanno creato nuove sacche di povertà con un incremento esponenziale dell’indice di sovrindebitamento a usura delle famiglie italiane. In questo momento più che mai, c’è bisogno di nuove alleanze tra la Chiesa italiana, le istituzioni e le imprese per educare all’uso responsabile del denaro che promuova sobrietà, legalità e solidarietà”.

La Consulta nazionale antiusura, espressione della Cei, proseguirà su questo percorso insieme alla Caritas Italiana, accanto al nuovo presidente dei vescovi.