Diocesi: Termoli, le celebrazioni per la festa di san Pardo

Quattro giorni di celebrazioni e iniziative in omaggio di san Pardo, patrono di Larino. Il via oggi con la benedizione degli animali e la fiaccolata, alle 17. Alle 19, nella basilica concattedrale, la celebrazione eucaristica e la novena del santo. Alle 20.30, fiaccolata e canto della Carrese dalla Fonte di San Pardo nella concattedrale.

Domani, 25 maggio, vigilia della solennità di san Pardo, alle 17, la processione dei carri verso la chiesa di san Primiano. Rientro in serata in concattedrale. Suonerà la banda “Don Luigi M. Aster Band”. Alle 19, nella basilica concattedrale, la celebrazione eucaristica e la novena di San Pardo. Il 26 maggio, giorno della solennità, alle 8, nella concattedrale, la celebrazione della messa. Alle 10.30, la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Gianfranco De Luca, vescovo della diocesi di Termoli-Larino. Alle 12, la benedizione dei carri e la processione per le vie del centro storico accompagnata dal concerto bandistico “Vieni a suonare con noi” di Bracigliano (Sa). Seguiranno i fuochi d’artificio. Alle 19, nella basilica concattedrale, la celebrazione eucaristica. Alle 22, in piazza Duomo, lo spettacolo comico de “I ditelo voi”. Alle 24, ancora uno spettacolo pirotecnico.

Il 27 maggio, in programma, il rientro dei Santi. Alle, 10.30, la processione dei Carri verso la chiesa di San Primiano. Poi, il rientro dei Carri con la statua di san Pardo. Infine alle 20, nella concattedrale, la celebrazione eucaristica con la processione dei Santi.