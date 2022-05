Lavoro: Rota (Fai Cisl), “rinnovo contratto operai agricoli e florovivaisti è bella conquista”

“Il rinnovo del contratto nazionale degli operai agricoli e florovivaisti rappresenta davvero una bella conquista per le lavoratrici e i lavoratori, è un sostegno concreto al made in Italy agroalimentare che per affrontare le sfide presenti e future dovrà fare sempre più leva sul lavoro dignitoso e di qualità”. Lo scrive sulla pagina Facebook della Fai Cisl il segretario generale Onofrio Rota, commentando la firma del nuovo ccnl dei braccianti avvenuto questa notte a Roma. “Il rinnovo contrattuale – afferma il sindacalista – giunge in un periodo difficile per tutti e gravemente segnato dalla guerra in Ucraina, dal caro vita e da tante speculazioni in corso sull’energia e su diverse materie prime. Grazie alla responsabilità delle parti sociali, abbiamo condotto una trattativa molto complessa, riuscendo a costruire un contratto che rafforza il protagonismo dei lavoratori e delle lavoratrici, consolida in modo rilevante il loro potere d’acquisto, la formazione, la bilateralità, la contrattazione di secondo livello, il welfare, con un’attenzione particolare alle tutele della maternità e della salute. L’accordo raggiunto rafforza inoltre la lotta al caporalato, unisce buona flessibilità e diritti della persona, rinnova aspetti importanti della classificazione: la chiusura della trattativa rappresenta davvero un bel messaggio di fiducia per tutto il Paese”.