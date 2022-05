Abusi: card. Bassetti, “confermiamo nostro impegno per tutela, prevenzione e migliore conoscenza del fenomeno””

“Confermiamo il nostro impegno per la tutela dei minori e la prevenzione degli abusi”. Lo ha detto il card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, introducendo i lavori dell’Assemblea generale dei vescovi, in corso a Roma fino al 27 maggio. “Vogliamo ambienti sicuri e a misura dei più piccoli e vulnerabili”, ha assicurato il cardinale: “Per questo, come già ribadito in altre occasioni, intendiamo promuovere una migliore conoscenza del fenomeno degli abusi per valutare e rendere più efficaci le misure di protezione e prevenzione”. “Da ex rettore di Seminario lasciatemi dire che i nostri ragazzi, sin dai primi anni della loro vita, sono portatori sani di una energia straordinaria”, la testimonianza di Bassetti: “attendono solo testimoni credibili e affidabili, capaci di consigliare il modo in cui trasformare questa forza vitale estemporanea in felicità duratura”. “Ma noi come cristiani, come Pastori, siamo felici?”, ha chiesto il cardinale ai presenti: “Riusciamo ad essere veramente padri, figure significative come testimoni e come guide? Sappiamo trasmettere la passione per la vita che conduciamo? Riusciamo a raccogliere i sogni dei giovani sul loro futuro e a trasformarli in progetti di vita alla luce del Vangelo? Riusciamo a cogliere queste scintille per farle maturare sino a diventare a loro volta luci perenni per gli altri?”.