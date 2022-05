Card. Zuppi nuovo presidente Cei: WeCa, “alla guida della Chiesa italiana con il tratto umano, sapiente e pastorale che, da sempre, accompagnano ogni suo passo”

Al card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, nominato da Papa Francesco, questa mattina, presidente della Conferenza episcopale italiana, l’Associazione dei Webmaster Cattolici italiani (WeCa) desidera esprimere “il più vivo augurio per il cammino alla guida della Chiesa italiana con il tratto umano, sapiente e pastorale che, da sempre, accompagnano ogni suo passo in una comunicazione promossa in continuo spirito di incontro, ascolto e comunione”.

In occasione della 76ª Assemblea generale dei vescovi italiani, da parte dell’Associazione “il ringraziamento al presidente uscente, il card. Gualtiero Bassetti, la cui arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve è, dal 2003, socio fondatore di WeCa assieme, fra gli altri, alla diocesi di Roma e all’Università Cattolica del Sacro Cuore”.