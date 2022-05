Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Ucoii, “un autentico artigiano di pace, instancabile promotore del dialogo interreligioso”

“La scelta di Papa Francesco ricade su un uomo che ha fatto della sua vita l’amore per il prossimo. Un autentico artigiano di pace, instancabile promotore del dialogo interreligioso e punto di riferimento per la comunità cattolica emiliana, sarà certamente una guida autorevole e illuminata per i vescovi italiani”. Così in una nota l’Unione delle comunità islamiche d’Italia accoglie con gioia la notizia dell’odierna nomina del card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, quale presidente della Conferenza episcopale italiana.

“Esprimo all’amico don Matteo, come vuole essere sempre chiamato, i più sentiti auguri di buon cammino e riconfermo la mia disponibilità a continuare la nostra collaborazione frutto di un’autentica amicizia”, scrive il presidente dell’Ucoii, Yassine Lafram, la nomina del card. Zuppi a presidente della Cei. “Il suo arrivo a Bologna è stato una benedizione per tutti noi, e lo è sicuramente anche la sua nomina a presidente della Cei. All’amico don Matteo, va il mio affetto e la mia stima”.