Assemblea Cei: card. Bassetti, “grazie al Papa per la fiducia che mi ha sempre accordato”

“Lo ringrazio per la fiducia che mi ha sempre accordato e del cammino che abbiamo percorso insieme a servizio della Chiesa”. E’ il ringraziamento del card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, al Papa, nell’introduzione alla 76ma Assemblea della Cei, in corso a Roma fino al 27 maggio. “Desidero rivolgere subito un pensiero grato al Santo Padre, con il quale ieri abbiamo intavolato un dialogo sincero e appassionato”, ha esordito il cardinale: “Gli rivolgiamo un pensiero grato per il tempo che ci ha donato e gli

confermiamo il nostro affetto, la nostra vicinanza e la nostra preghiera”. “E mi sia permesso a questo punto rivolgergli un ringraziamento personale, riprendendo quanto ho anticipato ieri”, ha proseguito Bassetti, al termine del suo mandato: “In questi anni, nella veste di presidente di questa Conferenza episcopale ho potuto godere di un rapporto diretto con lui, che mi ha fatto sentire ancora di più non solo all’interno della Chiesa che è in Italia, ma anche parte della Chiesa universale. Lo ringrazio per la fiducia che mi ha sempre accordato e del cammino che abbiamo percorso insieme a servizio della Chiesa”.