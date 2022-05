Solidarietà: Famiglia Vincenziana, al via la campagna “Compassionate Hearts, Generous Hands”

La Famiglia Vincenziana lancia la campagna “Compassionate Hearts, Generous Hands”, che nasce con l’obiettivo di aiutare le persone a scoprirsi e riscoprirsi utili verso gli altri: essere “luce” per coloro che vivono situazioni di disagio di qualunque tipo. L’idea di fondo è quella che “ognuno può donare il proprio contributo, grande o piccolo che sia, da qualunque parte del mondo creando una vera e propria ‘rete’ di amore misericordioso”.

Padre Joe Agostino, coordinatore internazionale dell’Ufficio delle Famiglie Vincenziane, afferma: “Ci dedichiamo ad amare e servire Dio usando altrettanto amore e rispetto per i poveri, gli abbandonati e i più disagiati. Questo è il cuore di chi siamo e il ‘perché’ del nostro servizio, perché crediamo che insieme possiamo accendere una luce di speranza nel cuore di molti. Insieme ce la possiamo fare, aggiungiti anche tu alla nostra rete”.

Per tutti l’invito è di visitare il sito web da qualunque parte del mondo individuando il tipo di sostegno che può offrire.

L’obiettivo della Famiglia Vincenziana è di “avere 500 volontari che si iscrivano a questa ‘rete’ globale prima dell’inizio dell’estate 2022. I volontari possono iscriversi per un servizio a lungo o a breve termine, in qualsiasi parte del mondo, con opportunità di servizio in settori quali la salute o l’istruzione, oltre a fornire cibo e partecipare a raccolte di indumenti”.

Padre Agostino conclude: “Quando doniamo il nostro tempo, le nostre energie ed il nostro amore, ricordiamo agli altri la luce che possiedono. Perché quando diamo, diventiamo più simili a Lui”.