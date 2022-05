Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Kaladich (Fidae), “sarà per tutti un prezioso stimolo a diventare sempre più Chiesa in uscita”

“A nome di tutta la Fidae esprimo le più sentite congratulazioni al card. Matteo Zuppi che è stato chiamato a guidare la Conferenza episcopale italiana”: lo ha dichiarato la presidente della Fidae, Virginia Kaladich, in occasione della nomina avvenuta oggi. “Ribadiamo e confermiamo il nostro impegno all’interno della Chiesa italiana per affrontare questo tempo di cambiamenti: oggi – ha aggiunto la presidente della Fidae – più che mai è necessario un porto sicuro dove i nostri ragazzi possano ritrovarsi e costruire relazioni, partendo dalla prima vera relazione che nasce dall’incontro con Gesù. La sfida che abbiamo di fronte è quella di costruire un nuovo Patto educativo globale, come ci ha detto Papa Francesco, capace di rispondere alle nuove esigenze che la pandemia ha reso ancora più evidenti, e per questo crediamo che il card. Zuppi, uomo che ha speso molta della sua attività pastorale in mezzo agli ultimi, sia per tutti un prezioso stimolo a diventare sempre più Chiesa in uscita, aperta al cambiamento e sempre con la mano tesa verso le ferite dei poveri e degli emarginati”. “Un sentito ringraziamento – ha concluso Kaladich – anche presidente uscente, il card. Bassetti, per il servizio reso alla Chiesa durante il suo mandato”.