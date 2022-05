Terzo settore: Pallucchi (Forum), “positivo riconoscimento nostro ruolo ma ipotesi norme fiscali ci penalizzano”

“Per la prima volta il ruolo del Terzo settore e dell’economia sociale sarà riconosciuto nel documento finale del vertice G7 su lavoro e occupazione, come dichiarato dal ministro Orlando che oggi ha ribadito a Wolfsburg l’importanza dell’impegno del Terzo settore nella pandemia e nell’accoglienza dei profughi ucraini. È una notizia molto positiva che, almeno formalmente, rende merito al lavoro costante di centinaia di migliaia di realtà non profit nel nostro Paese”. Lo afferma Vanessa Pallucchi, portavoce del Forum nazionale Terzo Settore, invitando però a passare “dalle parole si passi ai fatti: senza una riforma compiuta, il Terzo settore non è nelle condizioni di continuare e rafforzare il suo impegno e ad oggi, le ipotesi al vaglio, in materia fiscale, sono addirittura penalizzanti per il nostro mondo. Si definiscano, una volta per tutte, norme giuste e adeguate che riconoscano davvero l’impegno del Terzo settore per l’economia e la società di questo Paese”.