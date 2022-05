Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Diella (Unitalsi), “grazie a lui chiamati più volte a svolgere la nostra opera di carità”

“Voglio esprimere le più sentite congratulazioni da parte di tutti volontari e volontarie dell’associazione, ma anche da parte delle persone ammalate e con disabilità perché più volte l’Unitalsi, per volontà del Cardinal Zuppi, è stata chiamata a svolgere la sua opera di carità ed essere così vicino a chi soffre”. Lo ha detto Antonio Diella, presidente nazionale Unitalsi, alla luce della nomina a presidente della Conferenza episcopale italiana del card. Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna, cui “augura i più sinceri auguri e vive felicitazioni per il nuovo incarico conferitogli da Papa Francesco durante la 76esima Assemblea Generale della Cei”. “Questa nomina illumina il cammino che l’associazione sta svolgendo al fianco dei più bisognosi. Un sentito ringraziamento – ha concluso Diella – per tutti questi anni di impegno e di vicinanza all’associazione al card. Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve”.

L’Unitalsi saluta con “gioia” anche la partecipazione del card. Zuppi al prossimo pellegrinaggio organizzato a Lourdes dal 29 agosto al 1° settembre dalla Sezione Emiliano – Romagnola. Sarà per il cardinale il primo pellegrinaggio a Lourdes da presidente della Cei.