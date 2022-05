Cammino sinodale: Alghero-Bosa, da mercoledì incontri con mons. Miglio su “Cosa abbiamo e non abbiamo imparato dal Concilio Vaticano II?”

“Cosa abbiamo e non abbiamo imparato dal Concilio Vaticano II?”. Questo il tema del convegno in programma da mercoledì 25 maggio nelle tre foranie della diocesi di Alghero-Bosa. Inserito nel percorso annuale della Scuola della parola, coordinata dal prof. Michele Antonio Corona, in collaborazione con l’Apostolato biblico ed il suo referente prof. Alberto Cosseddu, le tre serata, viene spiegato in una nota, si collocano perfettamente nel cammino sinodale proposto in diocesi.

“Il tema – spiega Corona – sarà l’apporto del Concilio Vaticano II nella formazione personale e comunitaria, con le istanze proposte durante la sua celebrazione, con l’essenzialità liturgica, pastorale, teologica, catechetica offerta dai suoi documenti più importanti. In un percorso in cui si è cercato di sottolineare l’attualità e l’importanza del tema della sinodalità a partire dalle Scritture, in particolar modo dal terzo vangelo e dagli Atti degli Apostoli, l’intuizione di Giovanni XXIII risulta estremamente profetica e programmatica per una Chiesa in uscita”.

Relatore sarà l’arcivescovo emerito di Cagliari, mons. Arrigo Miglio, che proporrà la sua riflessione in tre diversi incontri, tutti in programma alle 18.30: mercoledì 25 maggio a Bosa, presso l’aula magna dell’ex Seminario diocesano; giovedì 26 a Macomer, presso l’Istituto “Maria Ausiliatrice”; e venerdì 27 maggio ad Alghero, al centro pastorale “P. G. Frassati” in località Montagnese.