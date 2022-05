Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Di Battista (Copercom), “formuliamo gli auguri di buon lavoro, assicurando collaborazione e preghiera”

Il Copercom (Coordinamento delle associazioni per la comunicazione) saluta con gioia la nomina del card. Matteo Maria Zuppi alla presidenza della Conferenza episcopale italiana. “Siamo speranzosi che il nostro compito di comunicatori cattolici a servizio della Chiesa italiana – comunicatori che Papa Francesco sollecita a essere prima di tutto buoni ascoltatori – troverà accoglienza anche da parte del nuovo presidente della Cei, al quale formuliamo gli auguri di buon lavoro, assicurando la nostra collaborazione e la nostra preghiera”, afferma il presidente del Copercom, Stefano Di Battista. “Un pensiero di gratitudine – aggiunge – va anche al card. Gualtiero Bassetti per questi cinque anni di impegno non facile, contrassegnati da guerra e pandemia”.