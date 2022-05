Ucraina: Bassano del Grappa, stasera l’incontro “Uniti nella speranza. Una testimonianza di storia civile ed ecclesiale”

“Ucraina: uniti nella speranza. Una testimonianza di storia civile ed ecclesiale” è il tema dell’incontro promosso dai Circoli Acli della Zona di Bassano del Grappa, in programma stasera, alle 20.30, alla cappella del Centro giovanile di Bassano del Grappa, in piazzale Cadorna n. 34/A.

relatore della serata sarà Vasyl Kyshenyuk, presbitero responsabile delle comunità greco-cattoliche ucraine di Vicenza e di Bassano del Grappa.

Introdurrà la serata don Andrea Guglielmi, arciprete abate di Bassano del Grappa. Le conclusioni sono affidate a Carlo Cavedon, presidente provinciale delle Acli di Vicenza aps. L’incontro sarà moderato dal giornalista Lorenzo Parolin.

“La serata che abbiamo organizzato – commenta il presidente del Circolo Acli di Bassano del Grappa Pietro Roversi aps, Arianna Bordignon – non mira a proporre soluzioni ‘facili’, alle quali neppure i grandi della terra sono riusciti ad avvicinarsi, quanto a convincere i cittadini del mondo, del nostro territorio per primi, che occorre sviluppare una cultura di pace, per guardare al futuro con fiducia e speranza, soprattutto pensando ai più giovani”.