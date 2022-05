Card. Zuppi nuovo presidente Cei: Centro Astalli, “segno chiaro di una Chiesa sempre più vicina agli ultimi”

Il Centro Astalli, Servizio dei gesuiti per i rifugiati in Italia, rivolge i migliori auguri per il nuovo incarico al card. Matteo Zuppi, nominato oggi da Papa Francesco, presidente della Cei. Secondo il Centro Astalli ancora una volta il Papa “dà un segno chiaro nella direzione di una Chiesa che sia sempre più vicina agli ultimi, a chi vive ai margini, sempre più ‘ospedale da campo’”. Padre Camillo Ripamonti, presidente del Centro Astalli, ringrazia il card. Bassetti “che mai ha fatto mancare sostegno e vicinanza a richiedenti asilo e rifugiati che accompagniamo. In questi anni si è fatto pastore instancabile di una Chiesa pronta ad ascoltare il grido di aiuto di chi fugge dai mali del mondo, indicando la strada verso la costruzione di comunità cristiane aperte, solidali, inclusive e per questo costruttrici di pace. L’augurio dal Centro Astalli a Matteo Zuppi si fonda su una consolidata amicizia e su una rinnovata disponibilità a collaborare per il bene dei migranti che arrivano in Italia in fuga da guerre, persecuzioni e gravi violazioni dei diritti umani. Le sfide sono molte e complesse ma la strada che porta a ‘un noi sempre più grande’, è meno faticosa se percorsa insieme”.