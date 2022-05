Festival della Comunicazione: Rieti, domani protagonisti i Paolini, le Paoline e Famiglia Cristiana

Riprendono domani gli appuntamenti con il Festival della Comunicazione promosso dalla diocesi di Rieti con i Paolini e le Paoline. E proprio all’universo del grande gruppo editoriale è rivolta la giornata, articolata in due momenti, che si svolgeranno entrambi nella chiesa di San Giorgio, a Rieti. Il primo passaggio è in programma alle 18 con la presentazione del libro “La Chiesa come un fiume inquinato. Risalire alla sorgente”, di don Lorenzo Blasetti, edito da San Paolo. Ad introdurre alla riflessione del sacerdote reatino saranno la teologa Marinella Perroni e don Antonio Rizzolo, amministratore delegato del Gruppo Editoriale San Paolo. Nella stessa giornata, alle 20.30, l’attenzione si sposterà su uno dei prodotti più longevi della Famiglia Paolina: il settimanale di ispirazione cattolica Famiglia Cristiana, fondato ad Alba nel 1931 dal beato Giacomo Alberione, convinto che la nuova frontiera dell’evangelizzazione fossero i mezzi di comunicazione. Un’intuizione confermata dal successo della pubblicazione, che vede l’evento reatino inserito nelle iniziative per festeggiare i 90 anni di presenza nelle edicole e nelle case di milioni di italiani. All’incontro sul tema “Notizie e non solo, al di là e al di fuori dei Palazzi. Il caso di Famiglia Cristiana” è prevista la presenza di Giovanni Grasso, Portavoce, Consigliere per la Stampa e la Comunicazione del Presidente della Repubblica, di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, di don Stefano Stimamiglio, direttore di Famiglia Cristiana e del vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili.